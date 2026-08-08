Об этом сообщил телеграм-канал Dnipro Osint.

Что известно о пораженном объекте?

Украинские военные успешно нанесли удар по вражеской станции РЭБ на территории России. Оккупанты использовали эту установку для блокирования работы спутниковой связи Starlink.

Успешное поражение вражеской техники подтвердили данные со спутниковых снимков. На кадрах отчетливо видны последствия удара по позиции, где была размещена вражеская аппаратура.

Уничтоженный комплекс "Волна-Купол-Гарант" является специфической разработкой российского ВПК, главная задача которой заключается в подавлении сигналов системы Starlink. Принцип работы этой станции РЭБ основывался на создании мощных радиопомех, направленных непосредственно в сторону аппарата. Таким образом, вражеская техника мешает спутнику принимать любые сигналы от наземных терминалов пользователей.

Это уже третий подтвержденный случай успешного уничтожения Силами обороны комплекса такого типа.



ВСУ уничтожили российскую систему РЭБ / Фото Dnipro Osint

Что известно о последних ударах по России?

В субботу, 8 августа, Силы обороны провели очередную успешную операцию на территории России. Целью масштабной атаки стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае.

Также утром 7 августа украинские дроны провели атаку на российский Екатеринбург. Целью ударов стал склад Wildberries.