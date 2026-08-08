Об этом сообщили в ГУР Минобороны.
Что известно об операции?
В ночь на 8 августа на территории Краснодарского края РФ была зафиксирована атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
Специальную операцию в глубоком тылу противника, известную как deepstrike, совместно провели операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Атака произошла в ночное время и завершилась успешным поражением обозначенной цели. Указанный нефтеперерабатывающий завод играет важную роль в логистике оккупационных войск, поскольку он напрямую снабжает ресурсами преступную войну России.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
После попадания украинских дронов на территории промышленного объекта возник пожар. Представители украинской разведки официально подтвердили результаты ночной операции своих подразделений.
В Генштабе сообщили, что также были поражены Сизранский НПЗ и пост наблюдения на буровой установке "Сиваш".
СПБУ "Сиваш" используется противником для размещения технических средств наблюдения и обеспечения их работы в акватории Черного моря.
Сизранский НПЗ входит в состав нефтяного комплекса "Роснефти". Проектная мощность предприятия составляет около 8,5 миллионов тонн нефти в год.
Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, в том числе моторные топлива и дорожный битум. Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и обеспечивает топливом, в частности, потребности российских вооруженных сил.
Другие новости об ударах по НПЗ России
Украинские военные нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и кораблям береговой охраны ФСБ во временно оккупированной Керчи. В результате атаки на Ярославском НПЗ вспыхнули масштабные пожары, а российские корабли получили повреждения.
Предварительно известно о повреждении четырех резервуаров РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к ее разливу. Два резервуара охватило пламя. Также повреждения получили ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, где также возникли пожары.
Кроме того, украинские беспилотники в течение четырех суток нанесли удары по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам и морскому терминалу "Тамань". Враг понес масштабные потери топливной инфраструктуры.