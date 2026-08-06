Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о новых поражениях?

Ярославский НПЗ, расположенный более чем в 700 километрах от государственной границы Украины, входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его годовая мощность составляет около 15 миллионов тонн нефти, а продукция завода снабжает центральные регионы России бензином, дизельным топливом, авиационным керосином и другими нефтепродуктами.

По данным СБУ, во время атаки украинских беспилотников на территории предприятия прогремело по меньшей мере шесть взрывов, после чего пожары возникли в четырех разных частях завода.

Предварительно известно о повреждении четырех резервуаров РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к ее разливу. Два резервуара охватило пламя. Также повреждения получили ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, где также возникли пожары.

Кроме того, украинские беспилотники поразили территорию порта во временно оккупированной Керчи. По предварительной информации, повреждены два патрульных корабля проекта 10410 "Светляк" береговой охраны ФСБ России – "Балаклава" и "Керчь".

В СБУ подчеркнули, что продолжают системно снижать военно-экономический потенциал России. В спецслужбе отметили, что военные объекты, предприятия топливно-энергетического комплекса и другие цели, работающие на обеспечение российской агрессии против Украины, будут и в дальнейшем оставаться законными целями для ударов.

Напомним, СБУ подвела итоги 40-дневной операции влияния на Россию, в ходе которой украинские силы поразили более 100 стратегических объектов в тылу врага и более 21 тысячи целей на фронте. Среди них – военные аэродромы, средства ПВО, нефтеперерабатывающие заводы, логистические объекты и суда теневого флота.

По данным спецслужбы, операция также привела к уничтожению или повреждению российской авиации, военной техники, более 11 тысяч беспилотников и ликвидации почти 5 тысяч оккупантов.