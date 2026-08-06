Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про нові ураження?

Ярославський НПЗ, розташований більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України, входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його річна потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти, а продукція заводу забезпечує центральні регіони Росії бензином, дизельним пальним, авіаційним гасом та іншими нафтопродуктами.

За даними СБУ, під час атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, після чого пожежі виникли у чотирьох різних частинах заводу.

Попередньо відомо про пошкодження чотирьох резервуарів РВС-2000 із сирою нафтою, що призвело до її розливу. Два резервуари охопило полум'я. Також пошкоджень зазнали ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, де також виникли пожежі.

Окрім цього, українські безпілотники уразили територію порту в тимчасово окупованій Керчі. За попередньою інформацією, пошкоджено два патрульні кораблі проєкту 10410 "Світляк" берегової охорони ФСБ Росії – "Балаклава" та "Керч".

У СБУ наголосили, що продовжують системно знижувати воєнно-економічний потенціал Росії. У спецслужбі зазначили, що військові об'єкти, підприємства паливно-енергетичного комплексу та інші цілі, які працюють на забезпечення російської агресії проти України, й надалі залишатимуться законними цілями для ударів.

Нагадаємо, СБУ підбила підсумки 40-денної операції впливу на Росію, під час якої українські сили уразили понад 100 стратегічних об'єктів у тилу ворога та понад 21 тисячу цілей на фронті. Серед них – військові аеродроми, засоби ППО, нафтопереробні заводи, логістичні об'єкти та судна "тіньового флоту".

За даними спецслужби, операція також призвела до знищення або пошкодження російської авіації, військової техніки, понад 11 тисяч безпілотників і ліквідації майже 5 тисяч окупантів.