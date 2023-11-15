Удар России по Грозе: источники наводчиков тоже присутствовали на поминальном обеде, – СМИ

Россия ударила ракетой по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области. В тот день оккупанты забрали жизни у четверти села.

Правоохранители поделились новыми подробностями атаки России на село Гроза. Напомним, что оккупанты ударили ракетой "Искандер" по гражданскому объекту 5 октября около 13:15.

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Что рассказали правоохранители

Некоторые из лиц, которые передали наводчикам информацию о поминальной церемонии по военному в селе Гроза, также присутствовали на этом обеде в кафе-ресторане. Об этом сообщил анонимный источник в правоохранительных органах. Эти лица могли передать предателям как минимум часть данных во время обычных бытовых разговоров.

Обычный обмен информацией между знакомыми. Как дела? Что делаеш? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, предоставивших братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также присутствовали на нем.

– объяснил собеседник.

По данным СБУ, Дмитрий и Владимир Мамоны навели российскую ракету на село Гроза, в результате чего 53 человека погибли и еще 6 были ранены. Эти братья перешли на сторону противника в период временной оккупации части Харьковщины. Предатели сдавали российским захватчикам воинов АТО и раскрывали им позиции украинских военных. В настоящее время правоохранители еще проводят оперативную работу по отношению к тем, от кого братья Мамоны получили информацию о поминальной церемонии по погибшему воину ВСУ.

Последние новости о теракте России в Харьковской области

Не так давно наблюдатели ООН зафиксировали доказательства причастности России к гибели десятков людей в селе Гроза. Представители организации подчеркнули, что рядом с местом атаки не было никаких военных объектов.

Ранее руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщал, что российские захватчики выпустили ракету в сторону Грозы из Белгородской области. Он подчеркнул, что в результате этой атаки погибли и пострадали исключительно гражданские.

Напомним, криминалистам пришлось устанавливать 19 погибших в Грозе с помощью теста ДНК. Одну из жертв российской агрессии удалось идентифицировать по 20 частям тела.

, всего в селе Гроза проживало 300 человек. На момент ракетной атаки в населенном пункте находилось около 100 человек.