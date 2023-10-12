Были очень жестокими: односельчане рассказали о братьях Мамонах, которые навели ракету на Грозу

Трагедия в Грозе произошла из-за корректировщиков – братьев, родом из этого села. Во время оккупации они сразу начали сотрудничать с россиянами и издеваться над украинцами.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что односельчане находятся в шоковом состоянии из-за информации о наводчиках. В Грозе до сих пор остаются родственники братьев Мамонов.

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Люди в селе Гроза продолжают проживать страшную трагедию. На кладбище беспрестанно проходят похороны. За день в селе может произойти от 5 до 12 захоронений.

Семья Козырь, устраивавшая поминальный обед за родственником-военным, хоронит родных на кладбище уже второй день. Среди них и 8-летний мальчик, ставший самой младшей жертвой российской атаки.

Мамоны работали в полиции

В среду, 11 октября, появились данные о вероятных наводчиках на кафе-магазин – братьях Владимире и Дмитрии Мамонах, которые были родом из села Гроза. СБУ опубликовала переписку Мамонов с местными жителями. На ней ясно видно, у знакомых разведывают информацию о месте и времени поминального обеда.

Заметим, что это не было тайной, ведь военных не было – родственники, знакомые, коллеги пришли провести в последний путь близкого человека.

Расследователи Харьковского антикоррупционного центра структурировали информацию об этой семье. Как выяснилось, в ней есть еще третий брат – 26-летний Александр.

Все трое – бывшие правоохранители и полицейские. Старший Владимир дослужился, когда стал сотрудничать с Россией, до начальника отдела уголовного розыска Шевченково. Он организовывал блокпосты, проверки, аресты, в том числе бывших АТОвцев.

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Издевались над военными и прислуживали россиянам

В селе Гроза остаются отдаленные родственники братьев Мамонов. Они – в шоке. Для семей это большая боль, ведь село небольшое и переплетенное в своих родственных и дружеских связях. С улицы, на которой раньше жили братья, также умерли несколько соседей.

Местные рассказали, что во время российской оккупации братья Дмитрий и Владимир очень жестоко вели себя. В частности, они согласились на сотрудничество с россиянами.

Они стояли на русском блокпосте. Сами русские сидели, как короли, у кресла, а они бегали по машинам и проверяли документы. Девушки из Грозы прямо им говорили: "коллаборанты",

– рассказал Сергей, житель села.

Во время освобождения Харьковской области братья первыми бежали вместе с россиянами.

"Говорят, что они были жестокими, издевались и забирали АТОвцев, били их", – вспомнила Валентина, жительница села.

Заметим, что Валентина потеряла около 20 родных и несколько десятков знакомых из-за российской атаки. Вчера она похоронила своего сына, дочь и внука. Из всей семьи у нее остался один внук и невестка, которая сейчас находится в больнице.

Все в Грозе верят, что правосудие будет за те преступления, которые братья совершили в оккупации. Не только в Грозе, ведь Мамоны работали и в Шевченково, и даже в Купянске.

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