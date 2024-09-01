Ракета прилетела в водопровод: в Харькове затопило детскую площадку

Российские военные нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Харькова. В городе зафиксировано немало разрушений.

По словам местных властей, снаряды попали в трех районах Харькова – Киевском, Салтыковском и Немышлянском. Предварительно, враг использовал для атаки "Искандеры-М".

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Агрессор разрушает детство

В результате одного из попаданий в Немышлянском районе поврежден водопровод. Детскую площадку и придомовую территорию одного из домов затопило. В СМИ показали страшные кадры.

Последствия прилета в Харькове / Фото Суспильное

Напомним, что обстрел Харькова захватчики осуществили около 13:00. По меньшей мере 10 взрывов прозвучало в городе.

Президент Зеленский призвал западных союзников проявить смелость и помочь остановить российский террор.