Мы побежали к малышу и сразу был прилет, – роженица из Харькова об ужасной атаке на город
- 11 июля российские беспилотники атаковали Харьков, повредив роддом, стоматологическую клинику и многоквартирные дома.
- Беременные и женщины, которые только недавно родили детей, пережили сильный стресс, спасаясь от вражеского удара.
11 июля россияне атаковали беспилотниками Харьков. В результате удара поврежден роддом, где были роженицы и младенцы.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что роддом расположен чуть дальше от эпицентра прилетов, но окна в родильных залах и операционных, которые выходят на сторону удара, почти уничтожены.
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Пострадали ли роженицы?
Семерых женщин в первый час эвакуировали в другое медучреждение. Беременные, кто-то только недавно стал мамой, а кто-то после сложных операций – все они пережили сильнейший стресс.
Роженица Александра Лавренко, которая буквально днем ранее стала мамой, рассказала, что проснулась и услышала очень громкий свист.
Мы с мужем встали – и быстро к малышу. В это время было попадание и окна посыпались,
– сказала Александра Лавренко.
Схватив новорожденного, она с мужем перебежала по двору. На адреналине женщина даже забыла, что ей наложили швы. Сейчас уже роженица немного отходит от шока.
В момент удара в роддоме находились 13 работников, никто из них, к счастью, не пострадал.
Как харьковчане пережили страшную атаку БПЛА?
В результате вражеской атаки также была повреждена стоматологическая клиника, в многоквартирных домах выбиты окна.
Житель поврежденного дома Андрей рассказал, что все произошло, как только он пришел с работы, сел поесть на кухне – тогда услышал свист. Услышав свист во второй раз, мужчина понес жену в ванную, ведь она обожглась кипятком из чайника, а там уже прикрыл ее телом.
Елена Крамаренко, которая также является жительницей поврежденного дома, рассказала, что привезла маму из Львова – ей только 13 июня сделали операцию на сердце по замене аорты.
Прилет произошел утром после 5 часов. Женщина сразу вскочила, побежала к маме, потому что она не ходит. От шока та не смогла даже коляску схватить.
Стоит добавить, что российские военные утром 11 июля также массированно ударили беспилотниками по Одессе. В городе прогремела серия взрывов.