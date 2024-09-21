Россия атаковала Харьков: момент вражеского авиаудара попал на видео

Российская армия вечером 20 сентября нанесла авиаудары по Харькову, в результате чего в городе были попадания, а также пострадали люди. Момент одной из атак попал на видео.

Об этом сообщила полиция Харьковской области. Всего враг в тот вечер обстрелял три района Харькова.

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Как выглядел момент удара по Харькову авиабомбой

Правоохранители рассказали, что 20 сентября около 22:40 россияне ударили КАБами по центральной части города. Зафиксированы попадания в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах.

Одно из попаданий в дорогу в Шевченковском районе Харькова показали в полиции. Его зафиксировал видеорегистратор автомобиля, проезжавшей мимо.

Момент удара по Харькову КАБами / Видео полиции Харьковской области

Полицейские отметили, что в результате обстрелов в Харькове повреждены здание областной больницы, гостиницы, киоски, частные дома, учебное заведение. Сейчас на местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели и медики, которые оказывают помощь гражданам и собирают вещественные доказательства очередного преступления военных России.

У Харьковской областной прокуратуре, в свою очередь, показали видео с последствиями вражеской атаки по Харькову. На кадрах можно увидеть сгоревшие машины воронки и выбитые стекла.

Последствия вражеской атаки по Харькову / Видео Харьковской областной прокуратуры

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал журналистам, что три управляемые авиабомбы были запущены с самолета Су-34 в российской Белгородской области. По предварительным данным, это были ФАБ-250 с УМПК.

Правоохранитель добавил, что одна из этих бомб упала на проезжую часть в нескольких десятках метров от родильного отделения больницы в Шевченковском районе Харькова, где на тот момент были пациенты.

К слову, количество пострадавших в Харькове в результате российского обстрела уже достигло по меньшей мере 15 человек, по состоянию на 01:01 21 сентября. Среди травмированных также есть дети.