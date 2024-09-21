Про це повідомила поліція Харківщини. Усього ворог того вечора обстріляв три райони Харкова.

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Який вигляд мав момент удару по Харкову авіабомбою

Правоохоронці розповіли, що 20 вересня близько 22:40 росіяни вдарили КАБами по центральній частині міста. Зафіксовані влучання у Шевченківському, Київському та Холодногірському районах.

Одне з влучань в дорогу у Шевченківському районі Харкова показали у поліції. Його зафіксував відеореєстратор автівки, що проїжджала повз.

Момент удару по Харкову КАБами / Відео поліції Харківщини

Поліцейські зазначили, що внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені будівля обласної лікарні, готелі, кіоски, приватні будинки, навчальний заклад. Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики, які надають допомога громадянам та збирають речові докази чергового злочину військових Росії.

У Харківській обласній прокуратурі, своєю чергою, показали відео з наслідками ворожої атаки по Харкову. На кадрах можна побачити згорілі автівки вирви та вибиті шибки.

Наслідки ворожої атаки по Харкову / Відео Харківської обласної прокуратури

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів журналістам, що три керовані авіабомби були запущені з літака Су-34 у російській Бєлгородській області. За попередніми даними, це були ФАБ-250 з УМПК.

Правоохоронець додав, що одна з цих бомб упала на проїжджу частину за кілька десятків метрів від пологового відділення лікарні у Шевченківському районі Харкова, де на той момент були пацієнти.

До слова, кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського обстрілу уже сягнула щонайменше 15 осіб, станом на 01:01 21 вересня. Серед травмованих також є діти.