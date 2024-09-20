Наразі цей медзаклад після російського удару у Харкові функціонує. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У якому стані заклад медицині, поруч з яким був приліт

Синєгубов зазначив, що медичний заклад у Харкові, недалеко від якого був приліт, продовжує працювати у звичайному режимі. Постраждалих серед пацієнтів немає.

Значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано, в одному з корпусів пошкоджене скління вікон,

– написав очільник Харківської ОВА.

До цього міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі писав, що удар по центральному району Харкова стався біля медичного закладу. Згодом мер уточнив, що по Харкову всього було три удари – два по Шевченківському району, один по Київському.

Станом на 23:50 відомо про щонайменше 7 постраждалих у Харкові після обстрілу. Водночас кількість травмованих людей ще може збільшитися. Серед потерпілих є також і діти.