Там сгорело 50 000 книг: Зеленский показал, как выглядит типография в Харькове, которую уничтожили россияне

Российские войска днем 23 мая цинично нанесли удар по одной из типографий Харькова. В результате обстрела погибли 7 работников предприятия и сгорели 50 тысяч книг.

Враг нанес удар тремя ракетами С-300, в результате чего начался масштабный пожар площадью около 500 квадратных метров.

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Удар по типографии

Этот удар в очередной раз показывает, что российские войска целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру.

Вчерашний удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни,

– написал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что россияне убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно – решимость мировых лидеров. Достаточная решимость,

– добавил глава государства.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что наше государство нуждается в средствах противовоздушной обороны и дальнобойного оружия для военных.

Пришлось применять ДНК-экспертизу

Руководитель следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что правоохранителям приходится применять ДНК-лабораторию, чтобы опознать тела.

Пятеро женщин и двое мужчин – каждый из них просто делал свое дело. В этой типографии изготавливали книги для детей, журналы, школьные дневники, газеты и многое другое. Теперь такого предприятия в Харькове нет,

– написал он.

По словам Болвинова, враг бил из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты.

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