Разрушен подъезд дома, люди горели заживо: все об атаке по Харькову 3 апреля

В последнее время россияне просто "утюжат" Харьков. Едва ли не каждый раз после атак в городе значительные разрушения, есть погибшие и много раненых. Так, к сожалению, произошло и вечером 3 апреля. Детали об очередной жестокой атаке оккупантов собрал 24 Канал.

Следует сказать, что россияне изменили тактику и тенденцию атак. Они осуществляют обстрелы группами дронов.

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Что известно об атаке по Харькову вечером 3 апреля и ночью 4 апреля

Удары по Харькову пришлись на десять вечера 3 апреля. Были обстрелы жилого сектора, а два беспилотника взорвались вблизи многоквартирных домов. Вспыхнули пожары, стало известно о попадании по двухэтажному дому и многоквартирному жилому дому. Загорелись 7 автомобилей, 2 квартиры.

Впоследствии власти детализировали: в результате попадания БПЛА "Герань-2" возникло возгорание крыши, четырех квартир на первом и втором этаже многоквартирного дома и трех хозяйственных построек на общей площади 500 квадратных метров. Атака пришлась на Новобаварский район, всего ударов было 6.

Последствия обстрела Харькова беспилотниками 3 – 4 апреля 2025 / Фото местной власти, полиции, ГСЧС, прокуратуры

Пострадали дети, они в легком и среднем состоянии. К сожалению, достаточно быстро сообщили и о первых погибших. По состоянию на 10:18 их уже пятеро, а раненых – 32.

Спасатели доставали людей из-под завалов. Тела приходится вытаскивать по кускам.

В два часа ночи в Харькове снова прогремели взрывы. Олег Синегубов отметил, что третью ночь подряд город подвергается массированным обстрелам.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами может быть ребенок.

Я до сих пор не знаю, что с моим сыном. Квартира выгорела полностью. Никто из соседей не знает, кто он и что он. Те, кого увезли в больницу, – среди них его нет. Скорее всего, он погиб, – сказала мать пропавшего жителя обстрелянного дома на Новой Баварии.

Свидетели, с которыми пообщалось местное издание "Думка", говорят: "Шахед" летел именно по жилому дому.

Главный следователь Харьковщины Сергей Болвинов подтверждает это: двигатель от "Шахеда" нашли прямо рядом с одним из тел.

"Предположительно, беспилотник попал именно в квартиру на втором этаже дома в Харькове. Правоохранители готовятся к ДНК экспертизам, ведь тела опознать невозможно: останки людей сильно обгорели. Вероятнее всего, взрыв беспилотника убил 12-летнюю девочку и ее родителей, семья жила на втором этаже. Также предположительно погиб житель квартиры на первом этаже. Его мать не ночевала дома", – приводит данные медиа "Накипело".

В разговоре с Суспильным очевидцы говорят: люди горели заживо, полностью нет четырех квартир.

Несколько домов нуждаются в капитальном ремонте. Службы восстанавливают поставки газа, тепла, электричества. Коммунальщики работали всю ночь и на утро смогли закрыть треть из 800 выбитых окон.