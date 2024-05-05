По меньшей мере 8 домов повреждены, шесть человек получили ранения. В комментарии СМИ пострадавшие горожане не скрывают своих эмоций, особенно в отношении родственников, которые живут в стране – агрессора.

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Харьковчане показали россиянам, где "расположена база НАТО"

Так, противник попал дронами – камикадзе по частному сектору в Основянском районе.

Среди пострадавших харьковчан – сотрудник ГСЧС Вячеслав Кущенко. Вражеский беспилотник попал в 10 метрах от дверей его дома. Мужчина чудом уцелел. Рассказывает, что на момента "прилета" находился дома. Вдруг произошел взрыв, за ним вспышка, а потом "горячо очень стало". Обсыпался потолок, дом очень пострадал. Несмотря на обстрелы, спасатель не планирует покидать родной дом.

Мужчину изрядно возмутило то, что россияне бесстыдно бьют именно по гражданским объектам.

Здесь расположена база НАТО. Здесь сам Байден сидел и, слава Богу, что он спустился в подвал, потому что если он бы не спустился, он бы не выжил. База НАТО, 800 американских наемников были в этом доме. Сидели на этой скамейке. На этой скамейке, которая вот полетела куда-то, а они все отпрыгнули,

– рассказывает Вячеслав, показывая журналистам последствия вражеской атаки.

Еще одна харьковчанка с грустью констатирует, что у нее в Украине никого нет, вся родня живет в России.

Мои родственники меня убивают понемногу. У меня все родные в России. Ненавижу их,

– эмоционально реагирует женщина.

Жители Харькова комментируют российский обстрел: видео "Накипело"

Последствия удара по Харькову / Фото "Накипело"

Напомним, что ночью оккупанты выпустили по Украине 24 ударных дронов. Они атаковали нашу страну из Курской области и Крыма. В общем Силы ПВО сбили 23 дрона. Больше всего вражеских БпЛА было ликвидировано на Днепропетровщине. Там есть повреждения домов и инфраструктурных объектов.