На момент атаки 18-летняя Вероника выгуливала домашнего любимца – пса Люциуса. По словам врачей, юная харьковчанка сейчас находится в тяжелом состоянии.
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Три осколка от бомбы
Отец потерпевшей рассказал, что в дочь попали три осколка от авиабомбы. Один из них попал в бедро, второй – в кишечник, а вот третий "застрял" в сердце.
Кишечник уже прооперировали. Впрочем, операцию на сердце врачи пока делать не решаются. Они говорят, что главное, чтобы не было кровотечения.
Отец рассказал, что после УЗИ станет понятно, будут ли извлекать обломок из сердца или нет.
Сейчас Вероника уже пришла в себя, хотя еще не может разговаривать. Медики называют ее состояние тяжелым, но стабильным.
Тем временем семья пострадавшей до сих пор ищет пса. В момент взрыва собака была немного впереди хозяйки.
Удар по Харькову на Пасху: что известно
- Около 14:08 в Харьковской области объявили тревогу. Уже через несколько минут в Харькове прогремели взрывы.
- Городские власти сообщили, что оккупанты атаковали центральную часть города. Они ударили в районе жилой застройки.
- В частности, один из снарядов попал между домами. Взрывной волной частично обвалило два частных дома, еще у одного напротив выбиты окна.
- В целом в результате ударов по Шевченковскому и Киевскому районам города повреждено 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома.
- Ранения получили 16 человек.
- В прокуратуре уточнили, что враг сбросил на Харьков три УМПБ Д30-СН. Отметим, что Россия впервые с 2022 года нанесла удар этими модернизированными авиабомбами 27 марта. Тогда один человек погиб, еще 16 пострадали. Среди них – дети от 3 месяцев до 13 лет.