На момент атаки 18-летняя Вероника выгуливала домашнего любимца – пса Люциуса. По словам врачей, юная харьковчанка сейчас находится в тяжелом состоянии.

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Три осколка от бомбы

Отец потерпевшей рассказал, что в дочь попали три осколка от авиабомбы. Один из них попал в бедро, второй – в кишечник, а вот третий "застрял" в сердце.

Кишечник уже прооперировали. Впрочем, операцию на сердце врачи пока делать не решаются. Они говорят, что главное, чтобы не было кровотечения.

Отец рассказал, что после УЗИ станет понятно, будут ли извлекать обломок из сердца или нет.

Сейчас Вероника уже пришла в себя, хотя еще не может разговаривать. Медики называют ее состояние тяжелым, но стабильным.

Тем временем семья пострадавшей до сих пор ищет пса. В момент взрыва собака была немного впереди хозяйки.

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