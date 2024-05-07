На момент атаки 18-річна Вероніка вигулювала домашнього улюбленця – пса Люціуса. За словами лікарів, юна харків'янка наразі перебуває у тяжкому стані.
Дивіться також Особливо жорстоко б'ють по Одесі: до яких атак може готуватися ворог
Три уламки від бомби
Батько потерпілої розповів, що у доньку влучили три уламки від авіабомби. Один із них потрапив у стегно, другий – у кишківник, а ось третій "застряг" у серці.
Кишківник вже прооперували. Втім, операцію на серці лікарі поки робити не наважуються. Вони кажуть, що головне, аби не було кровотечі.
Батько розказав, що після УЗД стане зрозуміло, чи витягатимуть уламок з серця чи ні.
Зараз Вероніка вже прийшла до тями, хоча ще не може розмовляти. Медики називають її стан важким, але стабільним.
Тим часом родина постраждалої досі шукає пса. У момент вибуху собака був трішки попереду хазяйки.
Удар по Харкову на Великдень: що відомо
- Близько 14:08 у Харківській області оголосили тривогу. Вже за декілька хвилин в Харкові пролунали вибухи.
- Міська влада повідомила, що окупанти атакували центральну частину міста. Вони вдарили в районі житлової забудови.
- Зокрема, один зі снарядів поцілив поміж будинками. Вибуховою хвилею частково обвалило два приватні будинки, ще в одного навпроти вибиті вікна.
- Загалом внаслідок ударів по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки.
- Поранення дістали 16 людей.
- У прокуратурі уточнили, що ворог скинув на Харків три УМПБ Д30-СН. Зазначимо, що Росія вперше з 2022 року завдала удару цими модернізованими авіабомбами 27 березня. Тоді одна людина загинула, ще 16 постраждали. Серед них – діти від 3 місяців до 13 років.