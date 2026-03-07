В Харькове из-за российского удара погибли 9-летний Гордей Удовиченко и его мама Елена

В результате российского ракетного удара по Харькову ночью 7 марта погибла учительница начальных классов Елена Удовиченко и ее 9-летний сын Гордей. Трагедия произошла из-за попадания в многоэтажку.

Соответствующую информацию сообщили Харьковский лицей №6 и Федерация хоккея Украины.

Смотрите также Эвакуировались уже второй раз: щемящая история пожилой пары, которую вывезли из-под линии фронта

Что известно о погибших из-за удара?

Согласно обнародованной информации, Елена Удовиченко работала учительницей начальных классов в лицее №6 в Харькове. В учебном заведении вспоминают погибшую как отзывчивую и открытую женщину, которая всегда была готова помочь.

Она умела поддержать в трудную минуту, вдохновляла своих маленьких учеников на достижения и открытия. Говорят, что учителя начальных классов закладывают фундамент человеческой судьбы, и Елена Михайловна делала это с безграничной любовью, даря каждому ребенку частичку своего материнского тепла,

– говорится в публикации.

Маленький Гордей учился в том же лицее, где работала его мама. Мальчика вспоминают как странного и воспитанного ученика. Также ребенок увлекался хоккеем, известно, что Гордей был игроком команды "Белый Барс".

"Мы помним его улыбку, усердие на льду и радость... Сегодня мы потеряли не только юного хоккеиста и его маму. Мы потеряли часть нашей большой хоккейной семьи", – написали в федерации о трагедии.



Гордей увлекался хоккеем / Федерация хоккея Украины

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших Елены и Гордея. Вечная память.

Какие детали ракетного удара известны?