В ночь на 8 ноября Россия снова атаковала Харьков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Синегубова, председателя Харьковской ОГА.

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Есть много пострадавших

Под прицелом врага снова Салтовский и Шевченковский районы. На Салтовке зафиксировано попадание в многоэтажку, спасатели продолжают разбирать завалы.

25 раненых, пять из них – госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей,

– уточнил Синегубов.

Кроме этого, известно о разрушениях. В частности, частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.

В центре города Россия ударила по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.

Еще одно попадание произошло возле жилой застройки также в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, обошлось без пострадавших.

Такие удары 500-килограммовыми авиабомбами - это целенаправленный террор врага!

Спасибо всем службам, волонтерам, которые спасают людей и ликвидируют последствия!