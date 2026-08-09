Дождался спасения: в многоэтажке Харькова, разрушенной в результате российского удара, нашли кота

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Враг нанес удар по многоэтажному дому в Харькове.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В Харькове после российского удара спасатели нашли кота в разрушенном многоэтажном доме. В ГСЧС отметили, что животное было очень напугано и растеряно.



Спасатели спасли кота в Харькове / Фото ГСЧС

Четвероногий прятался в опасной зоне, поэтому спасатели осторожно достали его из-под обломков и вынесли в безопасное место. Кота зовут Барни. Его хозяйка уже направляется за своим любимцем.

За руинами – чья-то жизнь, и мы бережем каждую из них,

– заявили спасатели.

Что известно об ударе по Харькову?

Около 07:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому микрорайону в Салтовском районе Харькова. Враг попал в 10-этажный жилой дом, в результате чего были разрушены конструкции с 7-го по 10-й этажи, в частности перекрытия между этажами.

После удара в здании остались заблокированные жильцы. На месте начались пожаротушение и аварийно-спасательные работы, к которым были привлечены спасатели и другие экстренные службы.

По состоянию на 14:30 число пострадавших возросло до 36 человек. Среди них – 5-летний мальчик, у которого развилась острая стрессовая реакция.