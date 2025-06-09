Массированная атака России на Харьков: в городе третьи сутки ищут людей под завалами

Россияне нанесли массированный удар по Харькову ночью 7 июня, спасатели до сих пор продолжают поисковые работы. Под завалами могут находиться люди.

Об этом во время брифинга в понедельник, 9 июня, заявил руководитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Артем Астахов, передает 24 Канал.

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Что происходит на месте удара

По его словам, из-за российского удара по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова были значительные разрушения и пожары в четырех цехах общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Утром 8 июня, ориентировочно 08:35, пожар удалось локализовать. По состоянию на 9 июня продолжается его ликвидация. Кроме того, по последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов двух человек.

После проведения спасательной операции произошел обвал конструкции здания, в результате чего пострадал спасатель. Есть вероятность, что под завалами находятся еще шесть человек,

– сообщил Астахов.

Спасательные работы в Харькове / ГСЧС Украины

Напомним, утром 7 июня в Харькове прогремело более 55 взрывов. Город фактически всю ночь находился под мощной массированной атакой России. В результате удара пострадали люди, есть жертвы.