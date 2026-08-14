Россияне нанесли удар по Харькову: повреждено более 10 многоэтажных домов, есть пострадавшие

Под прицелом оккупантов оказался Шевченковский район Харькова. В результате обстрела повреждено более десяти многоэтажных домов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно о атаке на Харьков?

На данный момент известно, что в результате вражеской атаки пострадал как минимум один человек.

Оккупанты нанесли удар по Харькову, более 10 многоэтажных домов повреждены,

– отметил мэр города, комментируя последствия удара.

Местные службы продолжают обследовать территорию и фиксировать масштабы разрушений.

Напомним, утром 9 августа Россия нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в Салтовском районе Харькова. В 10-этажке разрушены конструкции с 7-го по 10-й этажи и возник пожар. Известно о 36 пострадавших, среди них 5-летний ребенок. Также есть погибшие.

Кроме того, Россия утром 5 августа атаковала Харьков двумя ракетами S8000 "Бандероль". Попадание зафиксировали в Новобаварском и Холодногорском районах. Известно, по меньшей мере, о 8 пострадавших. Повреждены частные дома и гражданское предприятие, в Холодногорском районе повреждены 15 домов.