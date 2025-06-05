Оккупанты ударили по отделению Херсонского горсовета

Российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В частности, в результате очередного российского авиаобстрела было повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую МВА.

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Что известно об ударе по Херсонскому горсовету

В результате очередной атаки со стороны России в Херсоне получило повреждения помещение одного из отделов городского совета.

Как сообщили в МВА, в результате удара в рабочих кабинетах выбито по меньшей мере восемь окон.

В Херсоне пострадало помещение одного из отделов городского совета / Фото Херсонского МВА

Впоследствии в МВА добавили, что в результате утреннего авиаобстрела были также повреждены три образовательных учреждения. Там выбито около 200 окон. К счастью, обошлось без пострадавших среди работников.

Напомним, что в результате российской атаки на Херсон утром 2 июня пострадал 5-летний мальчик и еще два человека. Вражеские беспилотники и артиллерия нанесли удары по Корабельном и Центральном районах города.