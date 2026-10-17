Россия скинула 8 КАБов на Херсон: журналистка рассказала о последствиях атаки
Россия нанесла 8 ударов управляемыми бомбами по Херсону в ночь на 17 октября. Там в очередной раз нанесли повторный удар, чтобы было еще больше жертв.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, оккупанты нанесли удар по Корабельному району города.
Какова ситуация в Херсоне?
Как подчеркнула Вирлич, первая атака произошла около 4 утра. Потом враг нанес повторный удар авиабомбами.
Сбросили 8 КАБов. Сделали все в своем стиле. Был первый удар. Затем, когда приехали спасатели, последовала повторная атака. Ужасный обстрел. Оккупанты очень часто применяют тактику добивания. К сожалению, мы живем в таких условиях. Так работают спасатели и медики,
– отметила Вирлич.
Враг нанес удар именно по жилым кварталам города. На данный момент известно о 21 пострадавшем, среди которых – двое детей. Еще один человек погиб.
Журналистка рассказала, что сейчас происходит в Херсоне: смотрите видео 24 Канала
Кроме того, особенно сложная ситуация в Бериславе, расположенном вдоль Днепра. Там проживает около 300 человек. И доставить помощь в город чрезвычайно сложно.
Очень интенсивные обстрелы. Поступала информация, что уже и в Берислав сбрасывают продукты с помощью дронов. Вот так россияне издеваются над местным населением,
– подчеркнула Вирлич.
Добавим, что журналистка рассказала, сколько человек сейчас проживает в Олешках и Голой Пристани. Россияне фактически заблокировали эти города и не проводят эвакуацию.