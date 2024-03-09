В активном поиске, – Гуменюк рассказала, что сдерживает россиян от сброса КАБов на Юге
Ночью 8 марта россияне ударили из авиации по Херсону. Авиабомба попала в жилой многоквартирный дом.
Важно, что пусков КАБов не было больше недели. О чем 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. То есть российская авиация понимает, что опасность для нее сохраняется.
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Удар по Херсону
Анализируя предыдущие пуски управляемых авиабомб и общую ситуацию, по словам Гуменюк, враг еще имеет достаточные запасы оружия. Единственное, что сдерживает россиян на Юге – особенности географии.
Они не могут сейчас найти некий безопасный пусковой рубеж, с которого могли бы продолжать террор КАБами на Юге, но они в активном поиске и мы это отслеживаем,
– пояснила пресс-секретарь.
Отметим, в результате атаки по Херсону 8 марта разрушен жилой дом. Пострадал 7-летний мальчик, который находится под наблюдением медиков. Предварительно у него контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы. На месте обстрела деблокировали из квартиры на третьем этаже двух пожилых людей и эвакуировали их в безопасное место.
Местные жители вспоминают, что взрыв произошел неожиданно. Сначала они услышали хлопок, и в момент вылетали окна и двери в комнатах. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пострадавшим в результате обстрела херсонцам оказывается помощь. Организована гуманитарная помощь. Большинство жителей планируют остановиться у своих родных.
"Сейчас социальные работники и волонтеры формируют список людей с поврежденным имуществом. Чтобы в дальнейшем они имели возможность получить материальную помощь от Херсонской ОГА. У нас работает программа поддержки. На месте уже работают специалисты ХОКАРС. Они закрывают окна и по возможности перекрывают крышу", – отметил чиновник.
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- ВСУ возобновляют укрепление оборонительных сооружений на Юге, поскольку на них влияют погодные условия и климат. Украинские защитники имеют определенное преимущество в море, но десантно опасные участки должны быть укреплены.
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