Утром оккупанты ударили по рынку в центре Херсона: по меньшей мере 6 человек погибли

Российская армия утром 1 октября обстреляла центр города Херсона. К сожалению, в результате российского удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

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Россия ударила по Херсону

Ориентировочно в 09:03 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах, которые слышали в Херсоне. Позже Александр Прокудин сообщил, что враг ударил по центральной части города. К сожалению, в результате обстрела есть жертвы и раненые.

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию,

– рассказал начальник ОВА.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о по меньшей мере восьми пострадавших. По предварительной информации, россияне унесли жизни 5 человек, еще трое получили ранения. Сейчас их госпитализировали в больницу, они находятся под наблюдением врачей.

Обновлено. По уточненной информации от руководителя МВА, число погибших увеличилось до 6, еще 6 получили ранения разных степеней тяжести.

По состоянию на 11:26 известно о 12 пострадавших из-за российского удара по рынку в центре Херсона, 5 из них сейчас находятся в больнице.По меньшей мере, 6 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Последствия утреннего обстрела Херсона: смотрите видео

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

На днях российские военные дважды в течение дня сбросили взрывчатку с дрона на автобусы в Херсоне, повредив окна транспортных средств. Тогда в обоих инцидентах пассажиры и водители не пострадали, сообщал председатель ОВА Роман Мрочко.