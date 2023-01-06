Возможны провокации в храмах оккупированных территорий: из-за огласки у коллаборантов началась паника

Накануне стало известно, что Россия намерена взорвать храмы Донецка во время "рождественского перемирия". Из-за огласки этой информации у коллаборантов началась паника.

Так, паника наблюдается среди местных коллаборантов-боевиков так называемой "ДНР" в Донецке и Макеевке. Вероятно, похожая ситуация есть и в других оккупированных городах.

Обратите внимание Говорят о перемирии и перезаряжают ракеты: украинцы взбешены лицемерием Путина

Из-за огласки у коллаборантов началась паника

Напряженность сказывается на том, что коллаборанты настойчиво просят своих близких не идти в церковь 6 и 7 января, поскольку "возможен удар артиллерии".

Даже если россияне не откажутся от намерений реализовать операцию под "чужим флагом", то для большинства местных коллаборантов после подрыва церквей будет понятно, что это действия оккупантов. И для родственников погибших это будет гораздо хуже, чем инцидент в Макеевке в ночь на 1 января, потому что здесь будет не "головотяпство командования", а целенаправленный акт террора против гражданских,

– отметили в InformNapalm.

Таким образом, огласка информации может сорвать российскую провокацию на Рождество и ухудшит состояние оккупантов.

Россия собирается взорвать храмы Донецка

Накануне сообщалось, что оккупанты могут готовить ряд кровавых провокаций. Кроме Донецка такое же участие может ожидать и храмы на территории других временно оккупированных населенных пунктов. По данным InformNapalm, высока вероятность, что взрывы могут прогреметь во время праздничной утренней службы 7 января.

Таким образом, захватчики хотят снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и создать информационный повод для новой волны мобилизации.