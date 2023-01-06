Так, паніка спостерігається серед місцевих колаборантів-бойовиків так званої "ДНР" у Донецьку та Макіївці. Ймовірно, схожа ситуація є й в інших окупованих містах.

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Через розголос у колаборантів почалася паніка

Напруженість позначається тим, що колаборанти наполегливо просять своїх близьких не йти до церкви 6 та 7 січня, оскільки "можливий удар артилерії".

Навіть, якщо росіяни не відмовляться від намірів реалізувати операцію під "чужим прапором", то для більшості місцевих колаборантів після підриву церков буде зрозуміло, що це дії окупантів. І для родичів загиблих це буде значно гірше, ніж інцидент у Макіївці в ніч на 1 січня, бо тут буде не "головотяпство командування", а цілеспрямований акт терору проти цивільних,

– зазначили в InformNapalm.

Таким чином, розголос інформації може зірвати російську провокацію на Різдво та погіршить стан окупантів.

Росія збирається підірвати храми Донецька

Напередодні повідомлялося, що окупанти можуть готувати низку кровавих провокацій. Окрім Донецька така ж участь може чекати й на храми на території інших тимчасово окупованих населених пунктів. За даними InformNapalm, є висока ймовірність, що вибухи можуть пролунати в час святкової ранкової служби 7 січня.

У такий спосіб загарбники хочуть зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії та створити інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.