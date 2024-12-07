Путин теряет не просто Сирию: как это ослабит позиции Кремля по Украине

Война в Сирии вызвала для России серьезные проблемы. Это ослабило положение Кремля не только на Ближнем Востоке, но и пошатнуло планы Владимира Путина относительно сильных переговорных позиций с Украиной.

События в Сирии могут повлиять на формирование мнения Дональда Трампа относительно возможностей страны-агрессора в противостоянии с нашим государством. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что новоизбранный президент США, наблюдая за действиями Путина там, вероятно, будет строить переговорную модель для урегулирования российско-украинской войны.

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Что потеряет Путин

Денис Попович отметил, что, из-за восстания в Сирии, Путин не только потеряет влияние там, но и на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

В Средиземноморье Кремль имел собственную военную базу в порту Тартус. Военно-морские силы России сбежали оттуда. Из-за этого у Путина не будет влияния на Африку, ведь благодаря этой базе российские войска могли проводить операции на африканском континенте,

– подчеркнул он.

События в Сирии являются значительным геополитическим поражением кремлевского диктатора и серьезным ударом по имиджу России.

Обратите внимание! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что события в Сирии, где режим Башара Асада находится на грани краха, наносят серьезный удар по международному имиджу Владимира Путина. Это может стимулировать Запад активнее помогать Украине, в частности увеличить поставки дальнобойного оружия, которое поможет давить на Россию.

Военный обозреватель считает, что неудачи России в Сирии не будут иметь прямого влияния на фронт в Украине, однако опосредованно оно уже же будет. Попович объяснил, что из-за этого партнерам нашего государства будет проще выстраивать переговорные позиции с Путиным на собственных условиях.