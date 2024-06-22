В частности, известно о девушке 2005 года рождения, которая была госпитализирована. Двое других травмированных не нуждались в госпитализации.

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Что известно о пострадавших

В результате ракетного удара России по Ивано-Франковску пострадали три человека. Об этом на брифинге сообщила председатель областной военной администрации Светлана Онищук.

Среди пострадавших – девушка 2005 года рождения, у которой врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали, оказали необходимую медицинскую помощь, и сейчас она находится дома в удовлетворительном состоянии. Двое других травмированных не нуждались в госпитализации.

Как проходит ликвидация последствий российского удара по Ивано-Франковску

По словам Онищук, чрезвычайники работают над ликвидацией последствий удара. На месте происшествия привлечено 121 спасателя и 35 спецавтомобилей. Понадобятся одни сутки, чтобы полностью ликвидировать последствия ракетного обстрела.

Общие убытки, нанесенные обстрелом, еще подсчитывают. Впрочем, Ивано-Франковская область уже обратилась к международным партнерам за помощью со строительными материалами для восстановления университета нефти и газа и пострадавших домов.

Руководительница ОВА сообщила, что во Франковск направляются грузовики со строительными материалами, среди которых брезент, прозрачная пленка, доски, дерево, рейки, гвозди, монтажная пена и шурупы.

К слову, это был первый удар России по центру Ивано-Франковска. В частности, в результате удара пострадал Университет нефти и газа.