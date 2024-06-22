Зокрема, відомо про дівчину 2005 року народження, яку було госпіталізовано. Двоє інших травмованих не потребували госпіталізації.

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Що відомо про постраждалих

Внаслідок ракетного удару Росії по Івано-Франківську постраждали троє людей. Про це на брифінгу повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Серед постраждалих – дівчина 2005 року народження, у якої лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Її госпіталізували, надали необхідну медичну допомогу, і зараз вона перебуває вдома в задовільному стані. Двоє інших травмованих не потребували госпіталізації.

Як проходить ліквідація наслідків російського удару по Івано-Франківську

За словами Онищук, надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків удару. На місці події залучено 121 рятувальника і 35 спецавтомобілів. Знадобиться одна доба, щоб повністю ліквідувати наслідки ракетного обстрілу.

Загальні збитки, завдані обстрілом, ще підраховують. Втім, Івано-Франківська область вже звернулася до міжнародних партнерів за допомогою з будівельними матеріалами для відновлення університету нафти й газу та постраждалих будинків.

Очільниця ОВА повідомила, що до Франківська направляються вантажівки з будівельними матеріалами, серед яких брезент, прозора плівка, дошки, дерево, рейки, цвяхи, монтажна піна та шурупи.

До слова, це був перший удар Росії по середмістю Івано-Франківська. Зокрема, внаслідок удару постраждав Університет нафти та газу.