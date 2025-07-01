БПЛА атаковали Ижевск в России: под ударом одно из предприятий города

Российский Ижевск атаковали БПЛА утром 1 июля. Пострадало одно из предприятий города.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Ижевск

Жители Ижевска сообщают об атаке БПЛА на город. Впоследствии это подтвердили также местные власти, под ударом оказалось одно из предприятий в городе.

Дроны атаковали предприятие в Ижевске: смотрите видео

Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления,

– написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Кроме того, ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.

Напомним, утром 1 июля утром дроны также атаковали российский Саратов. Местные рассказали, что в разных районах города по меньшей мере три раза включали тревожную сирену. Кроме того, в городе прозвучала серия взрывов, в местном аэропорту также вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов.