Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Есть повреждения и пострадавшие.

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Какие последствия атаки на Изюм?

В результате ночной дроновой атаки в Изюме повреждены дома и здание предприятия, которое не работает.

Известно о 2 пострадавших: 50-летняя женщина получила ранения, у 76-летней жительницы диагностирован острый шок.

В частности, под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

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Напомним, ночью 20 июля под вражеским ударом оказалось также Запорожье. Захватчики дважды ударили из реактивных систем залпового огня и запустили не менее 14 беспилотников, пострадали 10 человек.