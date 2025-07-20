Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Є пошкодження та постраждалі.
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Які наслідки атаки на Ізюм?
Унаслідок нічної дронової атаки в Ізюмі пошкоджено будинки та будівлю підприємства, яка не працює.
Відомо про 2 постраждалих: 50-річна жінка отримала поранення, у 76-річної мешканки діагностовано гострий шок.
Зокрема, за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
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Нагадаємо, уночі 20 липня під ворожим ударом опинилося також Запоріжжя. Загарбники двічі вдарили з реактивних систем залпового вогню та запустили щонайменше 14 безпілотників, постраждали 10 людей.