Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізюмську МВА.

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Що відомо про атаку на Ізюм 20.07.2025?

За попередньою інформацією, цієї ночі внаслідок ворожого обстрілу міста Ізюм сталося влучання 4 безпілотників.

Одне влучання в житловий двоповерховий будинок (вулиця Шкільна), пошкоджено другий поверх, тілесні ушкодження отримали 2 цивільних особи,

– повідомили в МВА.

Додали, що 3 влучання були нежитловому приватному будинку. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено домоволодіння, також спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

У МВА зазначили, що на місці працюють профільні служби. Інформація уточнюється.

Зауважимо, що вибухи в Ізюмі пролунали о 01:19, 01:21, 01:26 та 01:27.