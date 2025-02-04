Россия циничным ударом по Изюму убила беременную девушку
Российская армия 4 февраля цинично направила баллистическую ракету на гражданских жителей Изюма на Харьковщине. В результате удара погибла беременная девушка.
В общем после атаки по Изюму известно о 5 жертвах и 55 пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
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Что известно о жертвах и пострадавших в Изюме
В результате ракетного удара, предварительно "Искандером", погиб 44-летний и 69-летний мужчины, а также две женщины – 18 и 19 лет.
Одна из них была беременна,
– сообщил Синегубов.
Личные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются.
Также известно о 55 пострадавших, в частности, трех детей.
"Среди них мальчик 6 лет, девушки 14 и 16 лет. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии. Мальчик и 16-летняя девушка в среднем", – добавил председатель ОВА.
По меньшей мере 24 человека госпитализированы в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Большинство пострадавших – работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медколледжа и тому подобное.