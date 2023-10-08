"Это момент типа Перл-Харбор для Израиля": почему атака ХАМАС оказалась неожиданной

Спецслужбы Израиля располагают информаторами в Сирии, Ливане и других соседних странах. По данным местных СМИ, израильские высокопоставленные работники могли просчитаться.

Спецслужбы Израиля могли сделать неправильные выводы. Об этом пишет местное издание со ссылкой на анонимного собеседника.

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Что сказали анонимные источники

По данным местных СМИ, высокопоставленные представители Израиля полагали, что ХАМАС не захочет производить эскалацию. К такому выводу они пришли на прошлой неделе.

Представители служб безопасности пришли к выводу, что ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем. Чиновники заявили, что ХАМАС не желает ставить под угрозу прошлые достижения, улучшившие жизнь жителей Газы,

– отмечается в материале.

Также издание пишет, что Израиль может провести наземную операцию на территории сектора Газа.

BBC тоже пообщалось с израильскими официальными лицами по поводу того, что разведка могла не предугадать атаку ХАМАС. Те признались журналистам, что понятия не имеют, как это могло произойти. Также они сообщили о начале крупного расследования.

Британское издание отмечает, что хорошо профинансированная разведка Израиля считается самой большой на Ближнем Востоке. Ранее израильские спецслужбы знали все маршруты передвижения своих врагов, что позволяло им точно убивать лидеров боевиков. Иногда ликвидация производилась с помощью взрывающихся смартфонов и ударов БпЛА. К тому же, вдоль границы с Сектором Газа был установлен забор, камеры и датчики движения, а на пограничной территории находились регулярные патрули. Однако боевики каким-то образом прорвали границу с помощью бульдозеров.

Что сказал израильский военный

CNN пообщались с Джонатаном Конрикусом. Как пояснил бывший международный спикер Армии обороны Израиля, ХАМАС удалось атаковать еврейское государство неожиданно, так как оборонная инфраструктура не смогла обеспечить необходимую защиту гражданского населения. Из строя вышел не один компонент, а вся оборонительная архитектура.

Это момент типа Перл-Харбор для Израиля, где была реальность до сегодняшнего дня, а затем будет реальность после сегодняшнего дня.

– сказал он.

Что сказали израильские журналисты об атаке ХАМАС

Журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский в комментарии 24 Каналу назвал события 7 октября беспрецедентной атакой. Террористы нанесли очень массовые удары, а затем захватили немало населенных пунктов По его мнению, власти недооценили возможности боевиков.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает атаку ХАМАС одним из самых больших провалов израильского разведывательного сообщества за последние десятилетия. Ведь боевики добились полной стратегической и тактической неожиданности. Он подверг сомнению эффективность концепции рутинной обороны. Местные спецслужбы считали, что они смогут обнаружить заранее подготовку врагов к большой операции.

Израильский журналист Цви Зильбер заявил, что датчики движения и другие системы безопасности почему-то не сработали 7 октября, что позволило ХАМАС прорвать оборону. Он отметил, что после этой атаки прошлый статус-кво вернуть будет невозможно. По его мнению, Израиль может произвести зачистку Сектора Газа от боевиков.

Конрикус сравнил атаку ХАМАС с внезапным нападением ВМС Японии на американскую военную базу Перл-Харбор. Тогда, 7 декабря 1941 года, США лишились многих кораблей и 2 400 военных и гражданских.