Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, сегодняшние боевые действия потенциально может привести к еще большему уровню насилия между Израилем и Палестиной.
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Израиль потерял контроль над пограничьем
Сегодня около 6:30 утра начались интенсивные обстрелы Израиля. Вскоре после того радикальная военно-политическая организация ХАМАС, контролирующая Сектор Газы, объявила о "Потопе Аль-Акса".
После этого отряды ХАМАС проникли на территорию Израиля, где смогли застать врасплох Силы обороны страны. Организации удалось взять под контроль ряд поселков, прилегающих к Сектору Газа, а также захватить в плен нескольких израильских офицеров и технику.
"Вдоль границы (между Сектором Газы и Израилем) проложена высокая стена с датчиками движения и другими системами безопасности. Однако почему-то они не сработали и ХАМАС смог прорвать стену в четырех местах", – рассказал Зильбер.
Цви Зильбер о ситуации в Израиле: смотрите видео
Ранее боевики в большинстве своем не имели успехов в проникновении на территорию Израиля. Теперь же ХАМАС удалось захватить контрольно-пропускной пункт Эрез, который до сих пор находится под его контролем.
Также во время внезапной атаки боевикам удалось вторгнуться на территорию как минимум 3 военных баз на израильской границе и захватить полицейский участок в Сдероте (а также более 20 других населенных пунктов). На этот момент Израильская армия производит зачистку пограничных городов.
Каким может быть развитие событий
В ответ на ракетные обстрелы Израиль уже нанес многочисленные авиаудары по Сектору Газы, от которых, по данным тамошних властей, погибли 198 палестинцев. Предполагается, что ХАМАС стремился использовать захваченных граждан Израиля в качестве заложников для того, чтобы тот не прибег к ракетным обстрелам, однако этот план не сработал.
Я могу сказать, что вернуться ко вчерашнему статус-кво, уже практически невозможно. С ХАМАСом невозможно заключить никакие мирные договоры. Учитывая это, возможна интервенция Израиля в Сектор Газа и зачистка его от ХАМАС,
– предположил Зильбер.
Однако такой шаг вряд ли примут дружные к Палестине мусульманские страны, а также группировку Хезболла, контролирующую западный берег Иордана. Местные боевики обещают начать против Израиля войну в случае, если тот войдет на территорию Сектора Газа.
"Учитывая это, ситуация достаточно тупиковая, и я боюсь, что хуже всего может быть еще впереди", – отметил журналист.
Что известно об арабо-израильском конфликте
- Государство Израиль было признано миром только в 1948 году, после Второй мировой войны и Холокоста. Однако решение о создании израильского государства на месте бывших территорий жизни еврейского народа не поддержали местные мусульмане, проживавшие на этой территории сотни лет.
- В конце концов, эту проблему не удалось решить мирным способом, и мусульманские страны Ближнего Востока предприняли несколько попыток интервенций в Израиль, однако каждый раз терпели поражение. В конце концов они отказались от территориальных претензий к Израилю, однако напряжение внутри самой страны продолжалось.
- В конце концов, в середине 90-х годов стороны конфликта вышли на договоренности в Осло, по которым Палестина должна была получить широкую автономию в составе Израиля. Однако радикальные силы внутри обоих враждующих лагерей продолжали препятствовать этому соглашению.
- Из-за всплеска насилия и мусульманское, и еврейское сообщество перестало поддерживать идею мирного разрешения конфликта. В то же время, свое влияние в Секторе Газа нарастили радикалы, которые во второй половине 2000-х годов захватили власть в регионе. Это в свою очередь заставило Израиль прибегать к непропорциональному насилию против палестинцев.
- В последние 15 лет Израиль провел целый ряд военных операций на территории Сектора Газа и, фактически, взял его в блокаду, из-за которой гуманитарная ситуация в регионе существенно ухудшилась.
- В то же время, на территории самого Израиля проживает около 2 миллионов мусульман. Они испытывают определенные трудности в интеграции в израильское общество, поскольку к власти в стране довольно часто приходят правые политические силы, делающие акцент на поддержке именно еврейской идентичности, а не на мирном сожительстве с мусульманами.
- Никаких сдвигов по отношению к миру в последние годы не наблюдается, поскольку ни одна из сторон конфликта не готова к компромиссам.