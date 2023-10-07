Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, сьогоднішні бойові дії потенційно можуть призвести до ще більшого рівня насилля між Ізраїлем та Палестиною.

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Ізраїль втратив контроль над прикордонням

Сьогодні близько 6:30 ранку почалися інтенсивні обстріли Ізраїлю. Незабаром після того радикальна військово-політична організація ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, оголосила про "Потоп Аль-Акса".

Після цього загони ХАМАСу проникли на територію Ізраїлю, де змогли застати зненацька Сили оборони країни. Організації вдалося взяти під контроль низку селищ, що прилягають до Сектору Гази, а також – захопити в полон кількох ізраїльських офіцерів та техніку.

"Вздовж кордону (між Сектором Гази та Ізраїлем) прокладена висока стіна з датчиками руху та іншими системами безпеки. Однак чомусь вони не спрацювали й ХАМАС зміг прорвати стіну в чотирьох місцях", – розповів Зільбер.

Цві Зільбер про ситуацію в Ізраїлі: дивіться відео

Раніше бойовики здебільшого не мали успіхів у проникненні на територію Ізраїля. Тепер же ХАМАСу вдалося захопити контрольно-пропускний пункт Ерез, який досі перебуває під його контролем.

Також під час раптової атаки бойовикам вдалося вторгнутися на територію принаймні 3 військових баз на ізраїльському кордоні, а також захопити поліцейську дільницю в Сдероті (а також понад 20 інших населених пунктів). Станом на зараз Ізраїльська армія проводить зачистку прикордонних міст.

Важливо! За останніми повідомленнями ізраїльських ЗМІ, внаслідок атаки ХАМАСу загинуло щонайменше 150 ізраїльтян, ще близько 1000 зазнали поранень. Скільки з них цивільних, а скільки військових, невідомо.

Яким може бути розвиток подій

У відповідь на ракетні обстріли Ізраїль вже завдав численних авіаударів по Сектору Гази, від яких, за даними тамтешньої влади, загинуло 198 палестинців. Припускають, що ХАМАС прагнув використати захоплених громадян Ізраїлю як заручників для того, щоб той не вдався до ракетних обстрілів, однак цей план не спрацював.

Я можу сказати, що повернутись до вчорашнього статус-кво, вже практично неможливо. З ХАМАСом неможливо укласти ніяких мирних договорів. З огляду на це, можлива інтервенція Ізраїлю в Сектор Гази й зачистка його від ХАМАСУ,

– припустив Зільбер.

Однак такий крок навряд чи приймуть співчутливі до Палестини мусульманські країни, а також – угруповання Хезболла, яке контролює західний берег Йордану. Тамтешні бойовики обіцяють почати проти Ізраїлю війну в разі, якщо той увійде на територію Сектора Гази.

"З огляду на це, ситуація є доволі тупиковою, і я боюся, що найгірше може бути ще попереду", – зазначив журналіст.

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