Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, сьогоднішні бойові дії потенційно можуть призвести до ще більшого рівня насилля між Ізраїлем та Палестиною.
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Ізраїль втратив контроль над прикордонням
Сьогодні близько 6:30 ранку почалися інтенсивні обстріли Ізраїлю. Незабаром після того радикальна військово-політична організація ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, оголосила про "Потоп Аль-Акса".
Після цього загони ХАМАСу проникли на територію Ізраїлю, де змогли застати зненацька Сили оборони країни. Організації вдалося взяти під контроль низку селищ, що прилягають до Сектору Гази, а також – захопити в полон кількох ізраїльських офіцерів та техніку.
"Вздовж кордону (між Сектором Гази та Ізраїлем) прокладена висока стіна з датчиками руху та іншими системами безпеки. Однак чомусь вони не спрацювали й ХАМАС зміг прорвати стіну в чотирьох місцях", – розповів Зільбер.
Цві Зільбер про ситуацію в Ізраїлі: дивіться відео
Раніше бойовики здебільшого не мали успіхів у проникненні на територію Ізраїля. Тепер же ХАМАСу вдалося захопити контрольно-пропускний пункт Ерез, який досі перебуває під його контролем.
Також під час раптової атаки бойовикам вдалося вторгнутися на територію принаймні 3 військових баз на ізраїльському кордоні, а також захопити поліцейську дільницю в Сдероті (а також понад 20 інших населених пунктів). Станом на зараз Ізраїльська армія проводить зачистку прикордонних міст.
Яким може бути розвиток подій
У відповідь на ракетні обстріли Ізраїль вже завдав численних авіаударів по Сектору Гази, від яких, за даними тамтешньої влади, загинуло 198 палестинців. Припускають, що ХАМАС прагнув використати захоплених громадян Ізраїлю як заручників для того, щоб той не вдався до ракетних обстрілів, однак цей план не спрацював.
Я можу сказати, що повернутись до вчорашнього статус-кво, вже практично неможливо. З ХАМАСом неможливо укласти ніяких мирних договорів. З огляду на це, можлива інтервенція Ізраїлю в Сектор Гази й зачистка його від ХАМАСУ,
– припустив Зільбер.
Однак такий крок навряд чи приймуть співчутливі до Палестини мусульманські країни, а також – угруповання Хезболла, яке контролює західний берег Йордану. Тамтешні бойовики обіцяють почати проти Ізраїлю війну в разі, якщо той увійде на територію Сектора Гази.
"З огляду на це, ситуація є доволі тупиковою, і я боюся, що найгірше може бути ще попереду", – зазначив журналіст.
Що відомо про арабо-ізраїльський конфлікт
- Держава Ізраїль була визнана світом лише в 1948 році, після Другої світової війни та Голокосту. Однак рішення про створення ізраїльської держави на місці колишніх теренів життя єврейського народу не підтримали місцеві мусульмани, які проживали на цій території сотні років.
- Зрештою, цю проблему не вдалося вирішити у мирний спосіб, й мусульманські країни Близького Сходу вдалися до кількох спроб інтервенцій в Ізраїль, однак щоразу зазнавали поразки. Зрештою вони відмовились від територіальних претензій до Ізраїлю, однак напруга всередині самої країни тривала й надалі.
- Врешті решт, всередині 1990-х років сторони конфлікту вийшли на домовленості в Осло, за якими Палестина мала отримати широку автономію у складі Ізраїлю. Однак радикальні сили всередині обох ворогуючих таборів продовжували чинити перешкоди цій угоді.
- Через сплеск насильства і мусульманська, і єврейська спільнота перестала підтримувати ідею мирного вирішення конфлікту. Водночас свій вплив у Секторі Гази наростили радикали, які у другій половині 2000-х років захопили владу в регіоні. Це своєю чергою змусило Ізраїль вдаватися до непропорційного насильства проти палестинців.
- Протягом останніх 15 років Ізраїль провів цілу низку військових операцій на території Сектора Гази й, фактично, взяв його у блокаду, через яку гуманітарна ситуація в регіоні суттєво погіршилась.
- Водночас на території самого Ізраїлю проживає близько 2 мільйонів мусульман. Вони відчувають певні труднощі в інтеграції до ізраїльського суспільства, оскільки до влади в країні досить часто приходять праві політичні сили, які роблять акцент на підтримці саме єврейської ідентичності, а не на мирному співжитті з мусульманами.
- Ніяких зрушень щодо миру останніми роками не спостерігається, оскільки жодна зі сторін конфлікту не готова до компромісів.