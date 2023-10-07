Відповідне міркування озвучив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен. Таким чином у США прагнуть посилити ППО в Україні, а також забезпечити наших партнерів альтернативним озброєнням.

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Україна може отримати Patriot від Польщі

Польща може розмістити свої системи Patriot в Україні, де ми вже розмістили системи Patriot – такий собі обмін, тому що поки наші дві батареї "Залізного купола" залишаються під опікою Сполучених Штатів, це нормально,

– сказав Ван Голлен.

Звернімо увагу! Про те, що Польща отримала перший Patriot 5 жовтня повідомив прем'єр-міністр країни Маріуш Блащак. Він зазначив, що це "історична та новаторська подія". А також додав, що ЗРК почне своє бойове чергування з 6 жовтня.

Журналісти звернули увагу на нетрадиційні шляхи, які допомагають забезпечувати Україну зброєю. Водночас вони зауважили, що це може свідчити про песимізм щодо того, що законодавці не зможуть пройти стандартний шлях:

винесення законопроєкту про допомогу Україні на голосування,

ухвалити його,

а також відправити Джо Байденові на стіл для підписання.

І це все у світлі того, що напередодні спікер Кевін Маккарті пішов у відставку.

Водночас варто звернути увагу на іншу новину. Журналісти Reuters повідомили, що у США готують для України новий потужний пакет озброєнь.

Що відомо про новий пакет зброї від США

У виданні зазначають, що за кілька днів адміністрація Джо Байдена може оголосити про черговий пакет військової допомоги для нашої держави. Загальна вартість озброєння складатиме близько 200 мільйонів доларів.

Власне, оголосити про пакет мають у Брюсселі у середу 11 жовтня. Відбудеться це під час 16-го "Рамштайну". Припускають, що він може містити ті ж боєприпаси та техніку, яку надавали нам в останніх пакетах. Утім, остаточний перелік озброєння ще формується.