Китай призвал немедленно прекратить огонь и защитить гражданское население. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Китая, информирует 24 Канал.

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Какова реакция Китая на конфликт между Израилем и Палестиной

В МИДе говорится, что Китай "глубоко обеспокоен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем". Поэтому страна призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Кроме того, в МИД назвали единственным выходом для прекращения конфликта реализацию "решения о двух государствах" и "создание независимого палестинского государства".

В то же время Китай не называет виновного в конфликте, а боевиков ХАМАС называют "палестинскими вооруженными группировками".

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