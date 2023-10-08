Китай закликав негайно припинити вогонь та захистити цивільне населення. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, інформує 24 Канал.
Важливо ЦАХАЛ заявив про удар по будинку голови розвідки ХАМАС
Яка реакція Китаю на конфлікт між Ізраїлем і Палестиною
У МЗС йдеться, що Китай "глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості й насильства між Палестиною та Ізраїлем". Через це країна закликає всі сторони зберігати спокій та стриманість, негайно припинити вогонь, захистити цивільне населення і запобігти подальшому погіршенню ситуації.
Крім того, у МЗС назвали єдиним виходом для припинення конфлікту реалізацію "рішення про дві держави" і "створення незалежної палестинської держави".
Водночас Китай не називає винного у конфлікті, а бойовиків ХАМАС називають "палестинськими збройними угрупованнями".
Загострення між Ізраїлем і Палестиною: останні новини
- Винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованим у мечетях, які "використовувалися терористичною організацією ХАМАС" у Секторі Гази для атак проти Ізраїлю.
- Крім того, завдано ударів по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад.
- Ліванське угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за обстріл позицій ізраїльської армії.
- Ракетного обстрілу ХАМАС зазнав медичний центр "Барзилай" у місті Ашкелон. Ракета влучила у перехід між будівлями лікарні.