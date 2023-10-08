У Збройних Силах Ізраїлю заявили, що бойовики ХАМАС використовували релігійні об'єкти у військових цілях. Про це інформує 24 Канал.

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Ізраїль вдарив по мечетях у Секторі Гази

Як стало відомо, винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованим у мечетях, які "використовувалися терористичною організацією ХАМАС" у Секторі Гази для атак проти Ізраїлю.

Крім того, було завдано ударів по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад.



Ізраїль вдарив по мечетях у Секторі Гази / фото Visegrád 24

ХАМАС обстріляв шпиталь в Ізраїлі

Ракетного обстрілу ХАМАС зазнав медичний центр "Барзилай" у місті Ашкелон, що на півдні Ізраїлю. Ракета потрапила у перехід між будівлями лікарні. За кілька годин до цього працівники перевезли пацієнтів у безпечне місце.

Зазначається, що під час обстрілу Ашкелону 50-річна жінка отримала серйозні поранення, ще 5 осіб зазнали легких поранень.

Наслідки обстрілу лікарні в Ізраїлі: дивіться відео

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