В Вооруженных Силах Израиля заявили, что боевики ХАМАСа использовали религиозные объекты в военных целях. Об этом информирует 24 Канал.

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Израиль ударил по мечетям в Секторе Газа

Как стало известно, истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, "использовавшихся террористической организацией ХАМАС" в Секторе Газа для атак против Израиля.

Кроме того, были нанесены удары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и командному посту радикальной группировки Исламский джихад.



Израиль ударил по мечетям в Секторе Газа / фото Visegrád 24

Мечеть в Секторе Газа после ударов Израиля: смотрите видео

ХАМАС обстрелял госпиталь в Израиле

Ракетному обстрелу ХАМАС подвергся медицинский центр "Барзилай" в городе Ашкелон, что на юге Израиля. Ракета попала в переход между зданиями больницы. За несколько часов до этого сотрудники перевезли пациентов в безопасное место.

Отмечается, что во время обстрела Ашкелона 50-летняя женщина получила серьезные ранения, еще 5 человек получили легкие ранения.

Последствия обстрела больницы в Израиле: смотрите видео

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