Пусковые площадки и аэродромы: какие именно объекты хуситов атаковали США и Великобритания
Источник:Минобороны Великобритании
США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Это ответ на их атаку по военным кораблям обоих государств ракетами и беспилотниками.
Уже известно, по чему именно ударили американские и британские военные. Так, среди целей военные аэродромы и пусковые площадки боевиков.
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По чему именно ударили американские и британские самолеты
СМИ сообщают, что представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, которые этой ночью атаковали Великобритания и США. В частности:
- военная база Кахлан в провинции Саада;
- авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;
- район аэропорта города Худайда на Красном море;
- аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;
- аэродром города Аббс.
Эти объекты хуситы использовали для нападений на судоходство
В Минобороны Великобритании сообщили, что 11 января самолеты Королевских ВВС присоединились к коалиционным силам и нанесли удары управляемыми бомбами Paveway IV по 2 объектам военной инфраструктуры боевиков в Йемене.
Нанесли удары по объектам, используемых повстанческой группировкой хуситов в Йемене для нападений на судоходство в южной части Красного моря,
– отметили в оборонном ведомстве.
Также в Минобороны отметили, что эсминец военно-морского флота Британии Diamond вместе с американскими и французскими военными кораблями ранее был вовлечен в защиту жизненно важных международных судоходных путей от беспилотников и ракет хуситов.
Добавили, учитывая, что боевики продолжали угрожать торговым судам, а также целенаправленно обстреляли 9 января Diamond и корабли ВМС США, коалиционные силы определили ключевые объекты, причастные к этим атакам, и договорились о проведении тщательно скоординированного удара, чтобы уменьшить способность хуситов нарушать международное право таким образом.
Четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точечных ударов по двум из этих объектов хуситов,
– отметили в Минобороны.
Один из объектов, расположенный в населенном пункте Бани на северо-западе Йемена, использовался для запуска разведывательных и ударных БПЛА. В Британии отметили, что самолеты нанесли удары по ряду целей, вовлеченных в операции с использованием беспилотников.
Вторым объектом, по которому нанесла удар авиация Королевских ВВС, является аэродром в городе Абс.
"Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников в сторону Красного моря. Несколько ключевых целей на аэродроме были идентифицированы и по ним был нанесен удар нашими самолетами", – говорится в заявлении оборонного ведомства.
Также объяснили, что авиаудары были нанесены ночью с целью уменьшения рисков для гражданского населения.
Подробные результаты ударов еще оцениваются, но первые признаки указывают на то, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана,
– подчеркнули в Минобороны Британии.
Что этому предшествовало
- Во вторник, 9 января, поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы совершили самую большую атаку на Красное море. Они выпустили 18 ударных БПЛА, две противокорабельные крылатые и одну противокорабельную баллистическую ракету.
- В Центральном командовании США сообщили, что сбили все цели.
- Также уточнили, что атака хуситов была предпринята в направлении международных судоходных путей в южной части Красного моря, где двигались торговые суда. Ни одно из них не пострадало.
- Отметим, что 19 декабря США объявили о начале военной операции в Красном море. Она будет проводиться вместе с десятью странами-союзниками против хуситов, регулярно атакующих гражданские суда.