На Запорожье погиб энергетик: российская ракета убила диспетчера подстанции

Накануне российские военные нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Запорожском районе. В результате вражеского обстрела погиб работник.

Российская ракета 22 июня убила диспетчера подстанции Дениса Новикова. Еще один энергетик получил ранения.

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На Запорожье погиб энергетик

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в больнице скончался энергетик, раненый накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе.

Вчера, 22 июня, российская ракета убила диспетчера нашей подстанции в южном регионе. Еще один наш коллега получил ранения,

– уточнили в Укрэнерго.

Рассказали, что Денис Новиков пришел в энергетику в 18 лет. Следующие 20 работал на подстанции.

Энергетик Денис Новиков погиб в результате ракетного удара / Фото из телеграма Укрэнерго

"Пройдя путь от слесаря до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции управлять", – рассказывают его коллеги. Также вспоминают Дениса как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде.

У Дениса Новикова остались жена и 9-летний сын.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего энергетика. Вечная память!

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Россия атаковала энергетическую инфраструктуру 22 июня

Накануне российский агрессор снова нанес удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В частности, бойцы Путина атаковали объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков.

Также повреждено оборудование.