18 ноября российские военные провели атаку на энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате вражеских ударов без электроснабжения осталась часть Болградского и Белгород-Днестровского районов.

К счастью, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших среди гражданского населения. Об этом сообщил Олег Кипер в Telegram. В настоящее время специалисты осматривают поврежденные объекты и оценивают масштабы нанесенного ущерба.

Ликвидация последствий обстрела

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы запитать обесточенные населенные пункты. Специалисты делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации в сети.

Стоит отметить, что оккупанты регулярно наносят удары по инфраструктуре региона. В частности, 8 ноября захватчики уже подвергли атаке энергетику Одесской области, в результате чего перебои с электричеством фиксировались на севере области.

При этом ранее мы также писали, что 18 ноября российские войска провели атаку на объекты "Нафтогаза" в Днепропетровской и Полтавской областях, повредив системы добычи и распределения газа.