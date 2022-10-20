Последствия – очень опасные, – Зеленский предупредил о серьезных проблемах в Европе из-за России
Украина предложила свою помощь Европе для преодоления зимы в лучших условиях. Однако страна-террорист не смогла пройти мимо этого и ударила по энергосистеме нашего государства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения в Еврокомиссию, сообщает 24 канал. Он отметил, что Украина начала экспорт электричества в ЕС, что было очень существенным вкладом в энергетическую и ценовую стабильность Европы.
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Россия превратила энергосистему в поле боя
Зеленский рассказал, что помощь Украины Евросоюзу стала очевидной мишенью для российских террористов.
Не сумев использовать энергоресурсы как оружие, нынешнее руководство России отдало приказ превратить саму энергосистему в поле боя. Последствия этого очень опасны, опять-таки для всех нас в Европе,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что атаки российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушили более трети энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому, к сожалению, наше государство больше не может экспортировать электричество, чтобы помочь Европе сохранять стабильность.
"Однако это лишь часть проблемы. Также Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны ", – добавил глава государства.
По его словам, Россия уже ухудшила социальные условия в европейских странах, но хочет ухудшить их еще сильнее, провоцируя волну переселения. Поэтому на это нужно немедленно отвечать.
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Зеленский призвал предоставить больше систем ПВО
По словам президента, первым фундаментальным ответом на российские атаки должна быть противовоздушная и противоракетная оборона.
Мы должны сделать все возможное, чтобы для России стало полностью невозможным разрушать нашу энергосистему ракетами и дронами.
– заметил Зеленский.
Он добавил, что Украина уже получила от Германии очень эффективную систему IRIS-T. Она сейчас защищает не только украинское небо, но и европейскую стабильность, ограничивая российский террор, бьющий и по Украине, и в перспективе – по европейским странам.
"Но мы нуждаемся в большей системе ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит. Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений", – заявил глава государства.
Зеленский уже обратился по этому поводу во Францию, Италию, другие партнеры Украины не только в Европе, но и в Соединенных Штатах.
"Не только к тем, кто производит ПВО и ПРО, но и к тем, кто имеет необходимые системы. Чем более защищено украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить", — подчеркнул президент.
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Против России и Ирана нужно ввести новые санкции
Вторым ответом на действия оккупантов, по словам Зеленского, должны быть новые мощные санкции и против России, и против Ирана – за сообщество с государством-террористом.
"Хотя мы уничтожили только за этот месяц более 200 иранских дронов, а десятки попали по разным целям, представители Ирана до сих пор лгут, будто они не передавали дроны России", — заметил президент.
Он добавил, что Россия должна заплатить за террор. И это должно отразиться в девятом санкционном пакете ЕС. В свою очередь, Иран стоит лишить какой-либо возможности и желания поставлять хотя бы кому-то такие дроны.
Хорошо, что уже первый шаг: одобрены новые индивидуальные санкции против иранских деятелей и компаний. Но несколько человек и компаний – это еще не ответственность. Требуются более системные шаги,
– подчеркнул глава государства.
Он подытожил, что мир должен сделать все, чтобы и этот террористический план российского руководства провалился. Ведь никогда снова энергосистема любой страны не должна превратиться в поле боя.Обратите внимание! Зеленский также рассказал, что российские пропагандисты обвиняют Украину в подготовке удара по дамбе Каховской ГЭС. Однако именно оккупанты ее заменяли. Разрушение дамбы будет иметь серьезные последствия – Херсон и другие города могут затопить, а ЗАЭС останется без воды.
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