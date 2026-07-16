Ночью должна была состояться атака, – летчик-инструктор указал на серьезные последствия удара по Энгельсу

Российская авиабаза "Энгельс-2" является одной из ключевых баз для стратегической авиации, которую враг задействует для нанесения ракетных ударов по Украине. Атака украинских беспилотников могла повлиять не только на работу самого объекта, но и на планы россиян относительно нового обстрела.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему прорыв дронов через мощную систему ПВО вокруг авиабазы является важным результатом. Он также рассказал, какую атаку враг готовил ночью и какие последствия для российской авиации мог иметь удар по Энгельсу.

Прорыв дронов к авиабазе "Энгельс-2"

Российские авиабазы защищены гораздо мощнее, чем нефтеперерабатывающие заводы, ведь вокруг них работают не только зенитные ракетные комплексы и обзорные радары, но и истребители на боевом дежурстве. Отдельные станции способны обнаружить беспилотник за сотни километров, поэтому у российской авиации есть достаточно времени, чтобы подняться в воздух и перехватить цель еще на подлете.

Наши партнеры в режиме реального времени знают, где расположены станции, какие из них включены, где стоят макеты, а где – настоящие средства. Все это учитывается при прокладке маршрутов для беспилотников,

– пояснил Свитан.

Дроны могут пролетать ниже радиогоризонта или обходить районы действия российских радаров большой дугой. Такой маршрут позволяет приблизиться к авиабазе незаметно, хотя на "Энгельсе-2" размещена и тактическая авиация, способная уничтожать воздушные цели. От места запуска до базы могло быть более 700 километров, а сам удар, вероятно, наносили несколько десятков беспилотников, часть из которых достигла объекта.

Если они проникли туда, то это именно то мастерство, о котором мы постоянно говорим. Наши профессионалы уже выполняют задачи в глубоком тылу противника,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Точный масштаб поражения должен подтвердить Генеральный штаб после анализа спутниковых данных и других средств контроля, однако сам прорыв через плотную оборону авиабазы уже свидетельствует о сложности и качестве проведенной операции.

Удар по Энгельсу мог сорвать атаку Ту-95

На авиабазе могли быть повреждены радиотехническое оборудование, места хранения топлива и другие объекты. Не исключено, что беспилотники задели и самолеты, однако точный масштаб поражения станет понятен после анализа спутниковых снимков и других данных оперативного контроля.

Как минимум, была остановлена воздушная атака Ту-95. Сегодня ночью они должны были подняться в воздух вместе с Ту-22М3, а самолеты из Энгельса могли дозаправляться,

– сказал Свитан.

На "Энгельсе-2" расположены специальные инженерные службы, обеспечивающие подготовку крылатых ракет Х-101. Этой ночью Ту-95 не поднялись в воздух, а массового запуска таких ракет не произошло, поэтому удар по авиабазе мог сорвать часть запланированной атаки.

Несмотря на удар по "Энгельсу-2", Россия все же подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М3 и выпустила ракеты Х-22 по Одессе. Часть из них попала в район портовой инфраструктуры, которая имеет критическое значение не только для экономики, но и для украинской логистики.

Одессу нужно однозначно прикрывать и как областной центр, и как один из основных экономических портов, которые сейчас работают,

– подчеркнул Свитан.

Речь идет не только о портах Одессы и Южного. Важными остаются также направление Затоки и дунайские порты, через которые проходят грузы и обеспечивается часть военной логистики. Из-за этого российские удары по региону создают угрозу сразу для нескольких важных маршрутов.

Важность одесского направления сложно переоценить. Она примерно на уровне столичного,

– пояснил летчик-инструктор.

Дальнейшие решения по развертыванию систем противовоздушной обороны должны учитывать особую роль Одесской области.

Военный эксперт объяснил важность удара по Энгельсу: смотрите видео