Может быть новый обстрел: летчик-инструктор предупредил о серьезной атаке

Украина нанесла мощный удар по "Энгельсу", где хранят ракеты и бомбардировщики. Пока нет официальных данных, сколько ракет удалось уничтожить, но их количество может составлять десятки.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что атака по вражескому аэродрому была очень хорошо спланирована. Со своей стороны Россия нарушает договоренности и бьет по гражданским объектам.

Читайте также На военном аэродроме в Энгельсе в результате атаки БПЛА поражен склад боеприпасов, – СМИ

Когда Россия может готовить обстрел

Украина "поймала" россиян во время перегрузки ракет, когда самолеты еще стоят на месте. Контрразведка успешно отработала. Эффективную работу по российским тылам она демонстрирует постоянно.

На складах могли хранить не только ракеты, но и авиационные бомбы, которые взорвали. Мощная детонация это подтверждает. О точном количестве, уничтоженных ракет, вероятно станет известно в течение месяца, когда россияне их подсчитают, а украинская разведка сможет об этом узнать,

– сказал Роман Свитан.

В "Энгельсе" могли хранить не один десяток ракет. Наверное, удалось "отминусовать" месячное производство, но это не уменьшило проблемы для Украины, потому что оружия такого уровня у россиян более тысячи. Говорится и о баллистических ракетах, и о крылатых, поэтому оккупанты могут не сильно почувствовать разницу.

Очень опасное пребывание бомбардировщиков, которые полностью готовы к выполнению боевых задач. Поэтому надо быть готовыми к масштабной атаке,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Даже несмотря на договоренности об отказе от ударов по энергетике, враг может ударить по другим объектам, в частности инфраструктурным. По мнению Романа Свитана, этого следует ожидать еще до встречи представителей России и США в понедельник 24 марта.

Будет атака или нет – зависит от того, с какой ноги станет Путин. Но такая возможность у россиян однозначно есть. Удар по "Энгельсу" мог уменьшить количество ракет, но не отменить саму проблему,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Напомним, аэродром стратегической авиации россиян пострадал в ночь на 20 марта в результате атаки дронов. Спутниковые снимки подтверждают разрушения, видны воронки от взрывов. Но бомбардировщики, вероятно, не пострадали.