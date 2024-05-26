Удар по "Эпицентру" в Харькове: с помощью ДНК удалось идентифицировать 6 жертв вражеской атаки

Российские захватчики 25 мая обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове, в результате чего вспыхнул пожар, а также погибли и пострадали десятки людей. Чтобы идентифицировать тела погибших, полиция провела ДНК-экспертизу.

С помощью этого метода правоохранителям удалось идентифицировать тела 6 жертв российской атаки по харьковскому "Эпицентру". Поисково-спасательная операция на месте событий по состоянию на 26 мая все еще продолжается.

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Полиция идентифицировала тела 6 жертв атаки по "Эпицентру"

В полиции Харьковской области рассказали, что по результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шестерых граждан, погибших в результате вражеской атаки на "Эпицентр" в Харькове. Сейчас продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет.

Среди погибших – 12-летняя девочка, которая была посетителем торгового заведения. Работы по разбору завалов не прекращаются. Также из пепелища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается,

– отметили правоохранители.

Также, по состоянию на 16:30, пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин. На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.

"Криминалисты отобрали 15 образцов буккального эпителия (клетки эпителия ротовой полости человека – 24 Канал) у родственников погибших. Идентификация тел продолжается", – отметили в полиции.

Что известно об ударе по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая в спальном районе Харькова прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что враг обстрелял гипермаркет "Эпицентр" КАБами.

На момент атаки в гипермаркете находилось много людей. В результате российской атаки погибли по меньшей мере 16 человек.

Кроме того, после прилета на месте событий начался крупный пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. Огонь удалось потушить только через 16 часов работы пожарных.

В полиции Харьковской области также показали видео изнутри "Эпицентра" в момент прилета. По словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, люди абсолютно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами.

В полиции Харьковской области напомнили, что все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции +380934943162, или 102.