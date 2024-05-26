Удар по "Эпицентру" в Харькове: с помощью ДНК удалось идентифицировать 6 жертв вражеской атаки
Источник:Полиция Харьковской области
Российские захватчики 25 мая обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове, в результате чего вспыхнул пожар, а также погибли и пострадали десятки людей. Чтобы идентифицировать тела погибших, полиция провела ДНК-экспертизу.
С помощью этого метода правоохранителям удалось идентифицировать тела 6 жертв российской атаки по харьковскому "Эпицентру". Поисково-спасательная операция на месте событий по состоянию на 26 мая все еще продолжается.
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Полиция идентифицировала тела 6 жертв атаки по "Эпицентру"
В полиции Харьковской области рассказали, что по результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шестерых граждан, погибших в результате вражеской атаки на "Эпицентр" в Харькове. Сейчас продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет.
Среди погибших – 12-летняя девочка, которая была посетителем торгового заведения. Работы по разбору завалов не прекращаются. Также из пепелища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается,
– отметили правоохранители.
Также, по состоянию на 16:30, пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин. На месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.
"Криминалисты отобрали 15 образцов буккального эпителия (клетки эпителия ротовой полости человека – 24 Канал) у родственников погибших. Идентификация тел продолжается", – отметили в полиции.Обратите внимание! В полиции Харьковской области напомнили, что все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции +380934943162, или 102.
Что известно об ударе по "Эпицентру" в Харькове
- Днем 25 мая в спальном районе Харькова прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что враг обстрелял гипермаркет "Эпицентр" КАБами.
- На момент атаки в гипермаркете находилось много людей. В результате российской атаки погибли по меньшей мере 16 человек.
- Кроме того, после прилета на месте событий начался крупный пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. Огонь удалось потушить только через 16 часов работы пожарных.
- В полиции Харьковской области также показали видео изнутри "Эпицентра" в момент прилета. По словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, люди абсолютно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами.